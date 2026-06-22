С 1 июля некоторые автобусные маршруты Сочи повысят плату за проезд

С 1 июля 2026 года в Сочи изменится стоимость проезда на ряде маршрутов общественного транспорта, работающих по нерегулируемым тарифам. Перевозчики уведомили об изменении цен в соответствии с федеральным законодательством. В администрации города сообщили, что корректировка тарифов связана с ростом расходов на горюче-смазочные материалы, запасные части, техническое обслуживание, ремонт и обновление подвижного состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 1 июля стоимость проезда до 55 руб. установят на маршрутах №7р, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 95 и 98. В период с 05:00 до 07:00 и с 21:00 до завершения работы маршрутов цена составит 60 руб. На маршруте №44 проезд будет стоить 53 рубля, а в утренние и вечерние часы — 58 руб.

На маршруте №48 сохранят тарифные участки. Проезд по направлению «4-я горбольница — МТЦ "Спутник"» составит 50 руб., «МТЦ "Спутник" — ул. Дарвина» — 80 руб., а полный маршрут «4-я горбольница — ул. Дарвина» — 100 руб. В часы повышенного тарифа стоимость вырастет до 55, 90 и 110 руб. соответственно.

Также с 1 июля изменят стоимость проезда в городской черте на маршрутах №88, 115, 130, 517, 534, 558 и 560. За пределами городской территории тариф продолжат рассчитывать по протяженности участка маршрута.

Со 2 июля стоимость проезда до 55 руб. повысят на маршрутах №26, 35, 57 и 87н. В утренние и вечерние часы тариф составит 60 руб. При этом на маршруте №114 стоимость проезда сохранят без изменений — 25 руб.

С 3 июля на маршрутах №14 и 67 проезд будет стоить 62 руб. Также изменят стоимость проезда в городской черте на маршрутах №75, 76, 78 и 81. За пределами города цену продолжат определять по длине тарифного участка.

С 4 июля стоимость проезда до 57 руб. установят на маршрутах №4, 6, 24, 92 и 94. В период с 05:00 до 07:00 и с 21:00 до окончания работы маршрутов проезд составит 60 руб.

С 5 июля стоимость проезда до 55 руб. изменят на маршрутах №30, 37, 38, 43, 45, 46 и 83. В утренние и вечерние часы пассажиры будут платить 60 руб. Изменения стоимости проезда в городской черте также затронут маршруты №103 и 113.

Информацию о действующих тарифах разместят в салонах автобусов и на официальном сайте администрации Сочи в разделе департамента транспорта и дорожного хозяйства. Консультации по вопросам работы общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии МКУ Сочи «Управление городского транспорта».

Мария Удовик