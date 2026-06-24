Стратегию развития Кубани до 2036 года готовят с учетом новых вызовов

Власти Краснодарского края начали разработку новой «Стратегии социально-экономического развития до 2036 года» заранее, поскольку завершился цикл национальных проектов, действовавших с 2018 по 2024 год. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Общественной палаты региона Любовь Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, национальные проекты стали эффективным инструментом государственного управления и показали высокую результативность в регионе.

«Для Краснодарского края национальные проекты с 2018 по 2024 год завершились успешно. Выполнение национальных планов составило 99,97%»,— отметила Любовь Попова.

Она добавила, что сегодня на федеральном уровне уже формируются стратегические ориентиры развития до 2030 и 2036 годов, поэтому региону необходимо синхронизировать собственные планы с новыми государственными приоритетами.

По словам председателя Общественной палаты, новая стратегия будет учитывать актуальные вызовы, с которыми сталкивается регион. В их числе демографические, экологические, социальные и информационные факторы, оказывающие влияние на развитие экономики и качество жизни населения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодарского края в рамках обновленной «Стратегии социально-экономического развития до 2036 года» ориентируются на достижение валового регионального продукта (ВРП) на уровне 11–12 трлн руб.

Анна Гречко, Андрей Пугачев