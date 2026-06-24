Власти Кубани планируют нарастить ВРП до 11–12 трлн рублей к 2036 году

Власти Краснодарского края в рамках обновленной «Стратегии социально-экономического развития до 2036 года» ориентируются на достижение валового регионального продукта (ВРП) на уровне 11–12 трлн руб. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке новой модели развития региона, сообщил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Юртаева, при разработке документа власти исходят из необходимости учитывать полный цикл реализации инвестиционных проектов — от проектирования и строительства до достижения окупаемости.

«Каждый предприниматель, который сейчас принимает инвестиционное решение и вкладывает средства в оборудование или новые производства, должен четко понимать, сможет ли он вернуть вложенные средства и заработать»,— отметил краевой министр экономики.

Он добавил, что новая стратегия будет включать два сценария развития региона. Базовый вариант предполагает достижение показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития Краснодарского края.

Согласно целевым ориентирам, к 2036 году объем валового регионального продукта должен превысить 11 трлн руб. Власти региона рассматривают диапазон в 11–12 трлн руб. как один из ключевых ориентиров будущей стратегии.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по итогам первого квартала 2026 года снижение валового регионального продукта Краснодарского края замедлилось до 1,3%, а поступления в консолидированный бюджет с начала года составили почти 188 млрд руб. при плановом годовом ориентире в 630 млрд руб.

Анна Гречко, Андрей Пугачев