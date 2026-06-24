Детские сады Севастополя будут работать в особом режиме

Детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы в связи с ограничениями в энергоснабжении города. Губернатор Михаил Развожаев призвал родителей, имеющих такую возможность, оставить детей дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«В связи со сложившейся ситуацией в энергосистеме сегодня детские сады города будут функционировать в особом режиме. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, оставьте детей дома. Это позволит снизить нагрузку на персонал и создать максимально комфортные условия для тех ребят, кто все же придет в сад»,— написал глава региона в своем «Максе».

Кроме того, губернатор сообщил, что троллейбусное движение в городе приостановлено из-за атаки на объекты энергетической инфраструктуры. В настоящее время Севастополь остается временно обесточенным.

Наталья Решетняк