Севастополь полностью обесточен после удара ВСУ по энергообъектам

Севастополь полностью обесточен в результате атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своем «Максе» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику»,— написал глава региона.

По его словам, специалисты проводят оценку масштабов повреждений и прилагают все усилия для восстановления электроснабжения. Экстренные службы мобилизованы.

Губернатор рекомендовал севастопольцам максимально экономить заряд мобильных устройств и использовать их исключительно для экстренной связи. Кроме того, Михаил Развожаев попросил горожан не создавать избыточную нагрузку на сети при возобновлении подачи электричества.

«Сохраняйте спокойствие. Паника — это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям. Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас»,— добавил он.

Наталья Решетняк