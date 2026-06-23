Между центром Сочи и Адлером запустили скоростное морское сообщение

Скоростное судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» с 23 июня начало регулярные рейсы между морским портом Сочи и Адлерским районом. Судно развивает скорость свыше 60 км/ч и рассчитано на 120 пассажиров, время в пути составляет 45 минут, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Рейсы запланированы по вторникам и четвергам с возможностью увеличения частоты при росте спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Как отметил заместитель главы города Вячеслав Бауэр, реализация этого проекта позволит снизить нагрузку на наземный транспорт и повысить туристическую привлекательность побережья. Пассажирам обеспечен высокий уровень комфорта: салон судна оборудован кондиционерами и креслами авиационного типа с вибропоглощающими материалами, предотвращающими укачивание.

В пресс-службе администрации напомнили, что из-за возможных корректировок графика, связанных с погодными условиями или требованиями безопасности, пассажирам рекомендуют учитывать этот фактор при планировании поездок. Билеты доступны в кассах мелководного причала порта Сочи, при посадке требуется предъявить оригиналы документов, регистрация начинается за полчаса до отправления.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что с 15 июня возобновлены рейсы между Сочи и Геленджиком: отправление из Геленджика — в 08:00, из Сочи — в 15:00, продолжительность поездки составляет до четырех часов. Также с 15 мая запущено морское сообщение между Сочи и Сухумом по пятницам и воскресеньям с отправлением в 09:00 и возвращением в 18:30.

«Ъ-Сочи» писал, что с 1 июля 2026 года в Сочи изменится стоимость проезда на ряде маршрутов общественного транспорта, работающих по нерегулируемым тарифам. В администрации города сообщили, что корректировка тарифов связана с ростом расходов на горюче-смазочные материалы, запасные части, техническое обслуживание, ремонт и обновление подвижного состава.

Мария Удовик