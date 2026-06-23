Бокс вместо склада: почему селлеры превращают индивидуальное хранение в логистику последней мили

Осенью 2025-го Ozon ввел платное хранение, а Wildberries поднял тарифы на логистику — и продавцы пошли искать гибкие площади ближе к покупателю.

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По данным «Платформы ОФД» число оплат за self-storage за девять месяцев 2025 года выросло на 9%: кладовка для лыж и шин превращается в мини-фулфилмент для e-commerce. Как селлеры меняют этот рынок, объясняет Руслан Алексеев, сооснователь компании «МегаСклад»

Еще несколько лет назад типичный клиент склада индивидуального хранения был понятен: человек, которому некуда деть зимнюю резину, велосипед или мебель на время ремонта. Сегодня рядом с ним в коридоре с одинаковыми дверьми все чаще оказывается другой арендатор — предприниматель, который держит в боксе товар для Wildberries или Ozon.

Селлеры стали отдельным классом арендаторов

За несколько лет торговля на маркетплейсах превратилась из подработки в массовый бизнес. Какое-то время прирост числа продавцов измерялся сотнями процентов. Но в 2025 году рынок впервые притормозил. Число продавцов на Wildberries и Ozon снизилось с 1,28 млн до 1,26 млн. В начале 2026 года новых селлеров пришло на 40% меньше, чем годом ранее.

Для рынка хранения это важнее, чем кажется. Профессиональный селлер — это не человек с коробкой товара дома, а небольшой бизнес с товарным запасом.

Почему склад маркетплейса перестал быть удобным

Главный двигатель этого спроса — изменения на самих маркетплейсах. Несколько лет площадки приучали продавцов хранить товар у себя по схеме FBO, когда все, от приемки до доставки, берет на себя платформа. Удобно, пока хранение почти ничего не стоит. Но за 2025 год эта модель резко подорожала.

К цене добавилась негибкость. Быстро забрать собственный товар со склада площадки получается не всегда. Поэтому селлеры перестали полагаться на одну схему и комбинируют FBO, FBS и DBS, держа часть запаса под собственным контролем. А для этого нужен свой склад — близкий к городу, гибкий и без долгого договора.

Что селлер делает в self-storage

На этом этапе и появляется self-storage. Продавец хранит товар у себя и отгружает его по мере заказов, и бокс индивидуального хранения подходит для этого почти идеально. Это не пустой метраж под коробки, а полноценная рабочая точка: в одном помещении селлер хранит запас, тут же комплектует и упаковывает заказы по требованиям площадок и отвозит их на ближайший пункт приема.

От кладовки до мини-фулфилмента

Главное, что меняют селлеры, — это сам продукт. Чтобы удержать бизнес-клиента, оператору уже недостаточно сдать ему запертую комнату. Вокруг бокса начинает выстраиваться сервис, и склад хранения постепенно превращается в мини-фулфилмент-центр.

Что будет с рынком в 2026–2027 годах

Рынок self-storage в России пока крошечный: меньше миллиона квадратных метров против 350 млн в США, где индустрия развивается шестое десятилетие. Именно поэтому у российского сегмента такой запас хода, и селлерский спрос — это станет одним из главных драйверов его роста.