Число продавцов на Wildberries и Ozon впервые упало на 2% в 2025 году

Количество субъектов малого и среднего бизнеса с собственными интернет-магазинами выросло на 18% за первое полугодие 2025 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Мой Склад», с которыми ознакомился «Ъ». При этом число продавцов на маркетплейсах Ozon (MOEX: OZON) и Wildberries в России впервые снизилось на 2%. Тренд подтвердила старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова.

По ее словам, темп роста числа селлеров маркетплейсов в 2022 году составил 190,5% год к году, в 2023 году — 176,4%, в 2024 году — 115,4%. На Ozon и Wildberries в 2024 году работали 1,28 млн продавцов, в 2025-м — уже 1,26 млн, уточнила эксперт. Маркетплейсы не прокомментировали «Ъ» ситуацию.

Аналитик сервиса Monetplace Анастасия Романова видит в замедлении роста продаж на маркетплейсах «стабилизацию рынка после бума 2021–2023 гг.». Как отмечает госпожа Пашкова, доля платформ в ритейле слишком велика для прежних темпов (70-100% в год).

