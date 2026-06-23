СКР назвал причастных к удару по автобусу с детьми в Брянской области

Следственный комитет России (СКР) установил причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Среди них — командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко и трое военнослужащих — исполнители преступления, сообщили в пресс-службе СКР. Их заочно обвинили в теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал Егора Ковальчука Фото: Telegram канал Егора Ковальчука

Согласно пресс-релизу СКР, Бровди и Иващенко «обеспечили целенаведение» и отдали приказ об атаке на автобус. Исполнителями теракта СКР называет военнослужащего подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го пограничного отряда погранслужбы Украины Дмитрия Ткаченко, военнослужащего пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го пограничного отряда ГПСУ Игоря Жукова и военнослужащего 73-го морского центра спецопераций ВСУ Владислава Наума. Их планируется объявить в международный розыск и заочно арестовать.

17 июня дрон ударил по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. Футболисты ехали на отдых в Геленджик. В автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей. При ударе погибла сопровождавшая их женщина, она была беременна. Пострадали семеро человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Российский Следственный комитет возбудил дело о теракте, белорусский — об акте терроризма. Минск потребовал от Киева объяснений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инцидент провокацией.