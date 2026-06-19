Погибшая от удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области была беременна
Женщина, погибшая в Брянской области из-за атаки ВСУ на автобус с детьми, была беременна. Об этом сообщил постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук. По его словам, факт беременности установили специалисты, передают РИА Новости.
Инцидент произошел утром 17 июня на трассе «Брянск—Новозыбков» у деревни Нельжичи. В автобусе находились 44 пассажира, из которых 28 — члены подростковой футбольной команды. Были ранены восемь человек, один ребенок — в тяжелом состоянии. Погибла сопровождавшая группу женщина.
Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили дела о теракте. Минск потребовал объяснений от Киева. Генштаб ВСУ отверг обвинения. Белоруссия также инициировала внеочередную встречу постпредов СНГ.
Инцидент с автобусом под Брянском, произошедший 17 июня, — не первый случай атаки беспилотниками ВСУ в Брянской области. Ранее сообщалось об ударах по пассажирскому автобусу в Погарском районе в 2025 году, когда погиб водитель и пострадало пять человек. Также в сентябре 2025 года беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, ранив водителя. В мае 2026 года в селе Смотровая Буда Клинцовского района Брянской области в результате удара ВСУ по АЗС были ранены два мирных жителя. Кроме того, в этом же году, за некоторое время до произошедшего с автобусом, беспилотник ВСУ ударил по автомобилю с матерью и двумя дочерьми в селе Чуровичи Климовского района, обе девочки получили ранения.