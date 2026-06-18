В Белоруссии возбудили дело о теракте после удара ВСУ по автобусу

Следственный комитет Белоруссии расследует уголовное дело по статье о терроризме после удара беспилотника ВСУ по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. Об этом заявил ТАСС представитель ведомства Александр Суходольский.

Белорусский СК возбудил дело по ч. 3 ст. 289 УК (акт терроризма). Для расследования в Россию направили следователей главного следственного управления центрального аппарата ведомства. В СК Белоруссии уточнили, что стороны обмениваются информацией, также «проводятся необходимые следственные и процессуальные действия с участием белорусской стороны».

ЧП случилось 17 июня на трассе А240. Футболисты ехали на отдых в Геленджик. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. При ударе дрона погибла сопровождавшая их женщина. Пострадали семеро человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. СКР возбудил дело о теракте. Белоруссия потребовала от Украины объяснений.