СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на автобус с детьми под Брянском

После удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет России. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Белоруссии.

ЧП случилось сегодня на трассе А240. В автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей, рассказали в СКР. В МИД Белоруссии заявили ТАСС, что уточняют информацию об атаке БПЛА.

Команда ехала на отдых в Геленджик. При ударе дрона погибла женщина, сопровождавшая детей. Также пострадали шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних.