Белоруссия потребовала от Украины объяснений из-за удара по автобусу с детьми

Белоруссия потребовала от Украины объяснений в связи с атакой беспилотника на автобус в Брянской области, в котором находились белорусские граждане. По данным российских властей, погибла женщина, пострадали семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. В автобусе в Геленджик ехала детская футбольная команда из Гомеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атакованный беспилотником автобус

Фото: телеграм-канал Врио Губернатора Брянской области Атакованный беспилотником автобус

Фото: телеграм-канал Врио Губернатора Брянской области

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус... Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений»,— указано в заявлении МИД Белоруссии.

Ведомство подчеркнуло, что случаи выезда белорусских граждан «в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов» должны быть исключены.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.