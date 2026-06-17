Минздрав сообщил о состоянии раненых при ударе по автобусу в Брянской области

Семь пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на автобус в Брянской области госпитализированы. Состояние одного ребенка тяжелое, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Госпитализированы семь пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области, в том числе пять детей. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме»,— подчеркнул господин Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук уточнял, что беспилотник атаковал автобус, следующий из Гомеля в Геленджик. По его словам, в автобусе ехала детская футбольная команда. При атаке погибла женщина, сопровождавшая несовершеннолетних. Господин Ковальчук сообщал о шести пострадавших, среди которых оказались четверо детей.

ЧП случилось сегодня на трассе А240 под Брянском. В автобусе ехали 44 пассажира, в том числе 28 детей. После происшествия СКР возбудил уголовное дело о теракте.