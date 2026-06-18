Лукашенко прокомментировал удар дрона по автобусу с белорусами под Брянском

Дрон, ударивший по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, был украинским, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что ждет от властей Украины «честного ответа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Лукашенко сегодня заслушал предложения по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на 2026–2030 годы. Он заявил, что «война сегодня не просто где-то далеко», а буквально «за забором, а иногда и ближе». «Свидетельством тому являются разного рода провокации. И не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств. Такие, к примеру, как... удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области»,— прокомментировал он (цитата по БЕЛТА).

Президент Белоруссии уточнил, что слышит «оправдания, версии разные» о ЧП с автобусом, но белорусским властям «нужна истина». «И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой»,— заверил Александр Лукашенко (цитата по Telegram-каналу «Пул первого»).

17 июня дрон ударил по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. Футболисты ехали на отдых в Геленджик. В автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей. При ударе погибла сопровождавшая их женщина. Пострадали семеро человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Российский Следственный комитет возбудил дело о теракте, белорусский — об акте терроризма. Минск потребовал от Киева объяснений.