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СКР: 44 человека ехали в попавшем под удар БПЛА автобусе в Брянской области

В автобусе из Белоруссии, попавшем под удар беспилотника ВСУ в Брянской области, ехали 44 пассажира. Из них 28 человек — члены детской футбольной команды. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

В Минздраве рассказали «РИА Новости», что количество пострадавших при атаке достигло семи человек. Состояние одного из раненых детей врачи оценивают как тяжелое.

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Об ударе беспилотника по автобусу сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Автобус ехал из Гомеля в Геленджик на отдых. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Никита Черненко

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