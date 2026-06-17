СКР: 44 человека ехали в попавшем под удар БПЛА автобусе в Брянской области

В автобусе из Белоруссии, попавшем под удар беспилотника ВСУ в Брянской области, ехали 44 пассажира. Из них 28 человек — члены детской футбольной команды. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

В Минздраве рассказали «РИА Новости», что количество пострадавших при атаке достигло семи человек. Состояние одного из раненых детей врачи оценивают как тяжелое.

Об ударе беспилотника по автобусу сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Автобус ехал из Гомеля в Геленджик на отдых. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Никита Черненко