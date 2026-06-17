Под Брянском БПЛА атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инцидент с атакой БПЛА на автобус с детской футбольной командой в Брянской области является частью серии подобных нападений на регион, граничащий с Украиной. Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ, для защиты от которых в регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Ранее в Брянской области уже фиксировались случаи атак беспилотников на гражданские объекты и транспорт: например, в селе Чернооково Климовского района женщина погибла при ударе FPV-дрона по автобусу (событие от 2026-04-18), а в селе Курковичи Стародубского муниципального округа FPV-дрон атаковал пассажирский автобус, ранив водителя и четырех пассажиров (событие от 2026-04-23). Также в сентябре 2025 года дроны ВСУ ударили по пассажирскому микроавтобусу в Погарском районе, ранив семь человек, включая водителя, четырех пассажиров и двух бойцов бригады «БАРС-Брянск» (событие от 2025-09-12).

Помимо этого, были зафиксированы атаки беспилотников на рейсовые автобусы как в Брянской, так и в Белгородской областях. В Брянской области беспилотники атаковали рейсовый автобус на автодороге между Соловьевкой и Каменским Хутором Климовского района, ранив водителя (событие от 2025-09-04). В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Варваровка — Ясные Зори, в результате чего пострадали водитель и пассажирка (событие от 2025-07-16), и еще в одном случае четыре мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на автобус предприятия в Волоконовском округе (событие от 2026-01-09).