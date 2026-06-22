В Краснодаре продажи товаров для груминга выросли на 42%

В Краснодаре в первом квартале 2026 года самым быстрорастущим сегментом товаров для животных стали средства для груминга — их продажи выросли на 42%. Также увеличился спрос на обувь для животных (+31%) и поводки (+22%), рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

На когтеточки и переноски пришлось по 4% всех продаж в городе, на одежду — 2%, при этом почти треть покупок жители сделали на вторичном рынке. За год продажи переносок выросли в 3,8 раза, когтеточек — в 3,6 раза, одежды — в 2,8 раза, игрушек — в 2,3 раза.

На ресейле динамика оказалась еще выше: когтеточки увеличились в семь раз, переноски — в 5,7 раза, одежда и поводки — в 5,6 раза. Товары для животных в городе подешевели: переноски — на 31%, когтеточки — на 25%, одежда — на 11%.

Средняя стоимость нового домика для кошек составляет 2,9 тыс. руб., лежака — 2,8 тыс. руб., поводка — 1,5 тыс. руб. На вторичном рынке домик для кошек можно купить примерно за 1,6 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае на 2026 год на отлов и содержание бездомных животных выделили 178,8 млн руб., которые пойдут на вакцинацию, стерилизацию, маркировку и возврат 13 тыс. особей в естественную среду. В ходе контрольных мероприятий в регионе выявили 51 нарушение, а в Краснодаре число предостережений владельцам животных выросло с 32 до 167, при этом штраф за выгул без поводка и намордника составляет до 3 тыс. руб.

Мария Удовик