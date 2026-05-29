На Кубани освоили 14,5% средств на отлов животных без владельцев

В Краснодарском крае в 2026 году на реализацию полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев предусмотрели 178,8 млн руб. Средства направили на организацию отлова, временного содержания, вакцинации, стерилизации, маркирования и возврата животных в естественную среду обитания. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе департамента ветеринарии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

На 2026 год власти региона предусмотрели финансирование мероприятий по отлову и содержанию 13 тыс. животных без владельцев. Муниципалитеты и федеральная территория «Сириус» уже заключили контракты на оказание соответствующих услуг. По данным на текущий момент, услуги оплатили на сумму 25,96 млн руб., что составляет 14,52% от общего объема предусмотренных средств.

Согласно информации муниципалитетов, по состоянию на 1 апреля 2026 года в приютах и пунктах временного содержания находились 1,4 тыс. животных без владельцев. В перечень обязательных мероприятий входят содержание животных в течение 26 дней, вакцинация, стерилизация, маркирование и дальнейший возврат.

В Краснодарском крае также продолжают контролировать соблюдение законодательства в сфере обращения с животными. В 2026 году провели 18 контрольных мероприятий с взаимодействием с контролируемыми лицами, включая 17 инспекционных визитов и одну выездную проверку. В ходе этих мероприятий выявили 24 нарушения. Кроме того, провели 264 контрольных мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, в том числе 170 выездных обследований и 94 наблюдения за соблюдением обязательных требований. В рамках этой работы выявили еще 27 нарушений.

В Краснодаре за истекший период 2026 года на граждан составили девять протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил содержания и выгула животных. Это почти на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда составили 11 протоколов. Одновременно резко выросло число предостережений. Если в прошлом году жителям Краснодара выдали 32 предостережения, то в 2026 году их количество достигло 167. Также гражданам выдали два предписания об устранении нарушений и семь рекомендаций по соблюдению обязательных требований.

Требования к выгулу домашних животных на территории России регулируются федеральным законодательством и законом Краснодарского края. За выгул собак без поводка и намордника владельцам может грозить предупреждение или административный штраф. По КоАП РФ размер штрафа для граждан составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Региональное законодательство также предусматривает предупреждение либо штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

Мария Удовик