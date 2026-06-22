Мэр Сысерти высказался о своем снятии с праймериз «Единой России»

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских не вошел в число кандидатов от «Единой России», выдвинутых на выборы в законодательное собрание Свердловской области в составе партсписка претендентов от Сысертской территориальной группы по итогам XLV конференции объединения 20 июня. Ранее он рассчитывал занять первое место в перечне кандидатов от тергруппы, в случае победы передать депутатский мандат другому партийцу и продолжить руководить городом. «Цель участия в праймериз — поддержка партии, президента, губернатора и консолидация жителей вокруг "Народной программы" "Единой России"»,— отметил господин Нисковских в разговоре с «Ъ-Урал» в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Нисковских

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дмитрий Нисковских

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам голосования за участников праймериз 25-31 мая Дмитрия Нисковских не оказалось среди претендентов на мандаты в заксобрании. В Сысертскую тергруппу списка кандидатов «Единой России» вошли депутат Госдумы Лев Ковпак (получил 6 394 голосов), председатель думы Сысерти Илья Тугбаев (4 527) и главный врач Арамильской городской больницы Егор Колобов (4 433).

Господин Нисковских стал единственным из восьми свердловских мэров на праймериз «Единой России», который передумал идти на выборы в заксобрание. Другие тергруппы списка партии по итогам голосования возглавили градоначальники Алексей Орлов (руководит Екатеринбургом; набрал 3 977 голосов), Вячеслав Тюменцев (Новоуральск, 5 911), Наталья Тихонова (Асбест, 8 970). Вторые места заняли Николай Юдин (Ирбит, 4 177) и Андрей Ярославцев (Качканар, 5 349), третье — Олег Макарян (Камышловский район, 6 033), четвертое — Денис Толмачев (Алапаевск, 2 974).

Дмитрий Нисковских рассказал «Ъ-Урал», что после регистрации на праймериз увидел, что составы большей части участковых избирательных комиссий (УИК) в Сысертском районе сформированы преимущественно из муниципальных, государственных служащих и людей, напрямую подчиняющихся ему. «В случае моего выдвижения в качестве кандидата либо я должен был уйти в продолжительный отпуск, либо потребовалось бы почти наполовину изменить составы всех 40 УИК. Принял решение, что буду работать дальше»,— пояснил градоначальник.

Господин Нисковских отметил, что в партсписке дебютирует 36-летний спикер думы Сысерти Илья Тугбаев. «Он молодой и перспективный»,— подчеркнул мэр.

В избирательной комиссии Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что препятствий для участия главы Сысерти в выборах не было. «У нас есть резерв, который составляет 13 тыс. человек по всему региону. В случае регистрации мэра в качестве кандидата на выборах депутатов заксобрания мы могли заменить подчиняющихся ему людей на нейтральных, чтобы все члены УИК могли работать. Это наши хлопоты, не главы»,— подчеркнули в облизбиркоме.

Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве рассказал, что мэр Сысерти был «рейтинговой фигурой» на праймериз. «Сысертскую тергруппу возглавил Лев Ковпак, ему присутствие в списке кандидатов полезнее для кампании в Госдуму. Дмитрий Нисковских же на мандат не претендует — снялся, чтоб не мешать. Сугубо технологические решения в пользу конкретных кандидатов»,— пояснил собеседник.

Дмитрий Нисковских родился в 1982 году в Среднеуральске (город-спутник Екатеринбурга). В 2001 году начал работать слесарем четвертого разряда в компании «Уралэлектромедь». В 2002 году закончил екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МЧС, в 2009 году — Уральскую государственную юридическую академию. С 2005 года работал начальником караула ГУ МЧС по Свердловской области, в 2006-м избрался депутатом Свердловской областной думы, в 2007-м занял пост президента Федерации лыжных гонок Среднего Урала. В 2010 году перешел в региональное правительство: был советником председателя правительства, заместителем министра строительства инфраструктуры, заместителем министра инвестиций и развития, министром инвестиций и развития. В 2017 году избрался мэром Сысерти, в 2022-м — переизбран на новый срок.

Всего по итогам партконференции «Единая Россия» выдвинула на выборы в свердловское заксобрание 103 кандидата. Среди них 25 претендентов рассчитывают избраться по одномандатным округам, 75 — по списку партии от территориальных групп, трое — в составе общеобластной части списка. В числе выдвинутых — 29 действующих депутатов регионального парламента, 11 из которых намерены вновь получить мандаты по единому округу, 17 — одержать победу в территориях. Спикер Людмила Бабушкина поборется за место в заксобрании как претендент по одномандатному округу, так и от тергруппы. В общеобластную часть списка вошли губернатор Денис Паслер, участник СВО Максим Шоломов и первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

«Единая Россия» отобрала кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области в рамках партийных праймериз, участие в которых приняли 376 претендентов, включая 30 действующих депутатов регионального парламента, восемь депутатов гордумы Екатеринбурга, четырех депутатов Госдумы, восемь мэров и 40 участников СВО (позже общее число претендентов сократилось до 350, а бойцов спецоперации увеличилось до 44). В начале июня единороссы заявили, что за кандидатов в региональный парламент проголосовали 349 479 свердловчан. В субботу, 20 июня, Денис Паслер заявил о показателе в 356 тыс. человек.

Подробнее о претендентах на мандаты от «Единой России» и их обещаниях — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев