Паслер возглавил список «Единой России» на выборах в свердловское заксобрание

Губернатор Свердловской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Денис Паслер возглавил общеобластную часть партийного списка кандидатов на выборах в депутаты законодательного собрания Среднего Урала. По решению делегатов XLV конференции «Единой России», вторую позицию в перечне занял участник специальной военной операции (СВО), Герой России Максим Шоломов, третью — первый вице-спикер областного парламента, мэр Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Максим Шоломов (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Аркадий Чернецкий Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Максим Шоломов (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Аркадий Чернецкий Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В ходе общения с партийцами господин Паслер подчеркнул, что в регионе сложились сильнейшие традиции парламентаризма. «На Урале слово всегда было подкреплено делом. Наши люди не верят громким обещаниям, а ценят реальную работу. Прошу каждого максимально ответственно отнестись к этой кампании»,— обратился он к собравшимся.

Губернатор заявил, что несмотря на все «внешние факторы и вызовы, регион развивается в хорошем темпе». По его словам, во многом это заслуга «Единой России», которая «взяла на себя повышенные обязательства и ответственность перед жителями». «За 25 лет, пройдя через кризис, пандемию, внешние вызовы, партия ни разу не отступила от намеченного курса — это благополучие и достойная жизнь людей, сильная и успешная Россия. Мы должны и впредь не словом, а делом доказывать свою верность Отечеству, народу и укреплять Урал»,— призвал глава региона.

Всего «Единая Россия» выдвинула на выборы в свердловское заксобрание 103 кандидата, включая Дениса Паслера. Среди них 25 человек намерены избраться по одномандатным округам, 78 — по списку партии (75 из них вошли в территориальные группы претендентов, трое — в общеобластную часть списка). В числе выдвинутых — 31 действующий депутат регионального парламента, 12 из которых намерены вновь получить мандаты по единому округу, 19 — одержать победу в территориях. Их кандидатуры поддержали 200 делегатов партконференции, выступил против — всего один. Недействительным был признан один бюллетень для голосования за претендентов.

Денис Паслер напомнил, что кандидаты от «Единой России» были отобраны около 356 тыс. уральцами (ранее единороссы сообщали о показателе в 349,4 тыс.) с 25 по 31 мая на партийных праймериз. Губернатор подчеркнул, что 44 кандидата из всех 350 заявившихся являются участниками СВО, опыт и гражданская позиция которых «будут полезны государству и обществу». «Они уже получили поддержку уральцев на праймериз и имеют все шансы одержать победу в единый день голосования»,— заверил господин Паслер.

Число претендентов на праймериз «Единой России» в свердловское заксобрание до голосования в конце мая составляло 376 человек, однако позже это количество снизилось до 350 из-за «неисполнения требований» предварительного голосования некоторыми кандидатами. В число заявившихся вошли 30 действующих депутатов регионального парламента, восемь депутатов гордумы Екатеринбурга, четыре депутата Госдумы и восемь мэров.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам).

Подробнее о претендентах на мандаты от «Единой России» и их обещаниях — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев