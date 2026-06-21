Обезвредивший нападавшего в ТЦ Краснодара получит премию Тиграна Кеосаяна

Александр Воевода, обезвредивший вооруженного нападавшего в одном из торговых центров Краснодара, получит премию Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой»,— заявила Маргарита Симоньян.

Как сообщалось ранее, в торговом центре West Mall в Краснодаре 19-летний парень с ножом напал на посетителей. В результате несколько человек пострадали, одна женщина погибла. Нападавший был задержан.

Все раненые доставлены в городские и краевые больницы. По данным медиков, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Алина Зорина