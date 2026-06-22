У берегов Крыма снова произошло землетрясение

Очередное землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано у берегов Севастополя. Об этом сообщила в группе в соцсетях замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марина Бондарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Марины Бондарь, подземный толчок был зафиксирован в 14:07 с энергетическим классом Кп=10,4. Специалист призвала жителей региона сохранять спокойствие и не забывать о мерах безопасности.

«Ъ-Кубань» писал, что в акватории Черного моря утром было зафиксировано семь сейсмических событий, два из которых ощущались жителями Севастополя. В 06:14 произошло землетрясение магнитудой 3,7 на расстоянии около 26 км от города, а в 08:48 — магнитудой 4,4 примерно в 30 км от Севастополя.

Елизавета Ершова