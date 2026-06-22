Суд в Новороссийске рассмотрит дело экс-вице-мэра о нарушении бюджетного законодательства

Октябрьский районный суд Новороссийска рассмотрит административное дело в отношении бывшего заместителя главы муниципального образования, экс-главного архитектора города Екатерины Степаненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Материалы дела поступили в судебную инстанцию 8 июня 2026 года. Екатерине Степаненко вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ («Нарушение финансовым органом, главным распорядителем или получателем средств бюджета порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов»). Санкция данной статьи влечет для должностных лиц административный штраф в размере от 10 до 30 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Екатерина Степаненко покинула пост вице-мэра в апреле 2026 года. О своем уходе она объявила в личном аккаунте в социальных сетях, пояснив решение семейными обстоятельствами. «Пришло время для непростого решения — я завершаю свою работу в администрации города-героя Новороссийска. Сегодня мой последний рабочий день», — написала тогда госпожа Степаненко.

В прощальном посте она также отметила, что намерена посвятить больше времени воспитанию дочери, и поблагодарила мэра Андрея Кравченко, коллег и жителей города за поддержку и доверие.

Карьерный путь Екатерины Степаненко в мэрии Новороссийска начался в 2022 году с должности заместителя директора МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных коммуникаций». Впоследствии она заняла пост главного архитектора города, а затем была назначена на должность заместителя главы города, курирующего вопросы архитектуры и градостроительства.

Александра Локтионова