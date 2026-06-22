Бывшее здание областного минимущества в Ярославле станет гостиницей

В Ярославле объект культурного наследия федерального значения «Банковая контора» XVIII века (пл. Челюскинцев, д. 10/3) приспособят под гостиницу. Научно-проектная документация по реставрации здания получила положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщается на сайте областной службы охраны объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно представленным на рассмотрение экспертам сведениям, реконструкция объекта подразумевает сохранение подлинных и восстановление утраченных фрагментов наружного и внутреннего убранства.

«Проектом предусматривается использование здания под гостиницу с организованным в существующем чердачном пространстве мансардным этажом»,— цитируется в акте экспертизы.

В ходе работ планируется перепланировка здания, которая будет соответствовать нормам пожарной, санитарной и эксплуатационной безопасности. При этом новые перегородки будут сделаны из гипсокартонных листов, а историческая планировка — капитальные стены из полнотелого глиняного кирпича и сводчатые кирпичные перекрытия над первым этажом — будет сохранена.

В части восстановления утраченных декоративных элементов специалисты намерены воссоздать лепной декор фасада. Входные группы останутся без изменений, как и внутренняя историческая лестница и высота помещений.

Реставрация объекта включает также усиление фундаментов, кирпичных стен, оконных и дверных перемычек, устройство кровли здания, оконных проемов и дверных блоков, внутренних и наружных инженерных сетей. Планируется благоустройство земельного участка у здания для нормального функционирования гостиницы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее в здании располагалось областное министерство имущественных отношений, которое в январе 2025 года переехало в «правительственный квартал» по адресу Советская, 69. Объект культурного наследия был продан на торгах за 59 млн руб. ИП Зайцев Алексей Валентинович.

Здание находится в самом центре Ярославля — рядом с Демидовским сквером. Оно было построено в 1780-х годах для банковой конторы по указу Екатерины II: здесь обменивали монеты на первые бумажные ассигнации.

Алла Чижова