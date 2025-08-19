В Ярославле продали здание «Банковой конторы»

В Ярославле состоялись торги по продаже объекта культурного наследия федерального значения «Банковая контора» XVIII века. Согласно протоколу победителем стал ИП Зайцев Алексей Валентинович. Новый собственник должен предпринять меры по сохранению исторического здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: карты Google Фото: карты Google

Объект, расположенный на площади Челюскинцев, продали за 59 млн руб. Напомним, что изначально объект пытались продать за 118 млн руб., однако желающих купить здание за эту сумму не нашлось. Тогда «Банковую контору» выставили на торги посредством публичного предложения с минимальной ценой в 59 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее в здании располагалось областное министерство имущественных отношений, которое в январе 2025 года переехало в «правительственный квартал» по адресу Советская, 69. Туда же вскоре переедут и другие структуры областного правительства.

Алла Чижова