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Футболист «Краснодара» Кевин Ленини забил гол Уругваю на чемпионате мира

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Кевин Ленини отличился за национальную сборную Кабо-Верде в матче против Уругвая на чемпионате мира, который проводят США, Канада и Мексика.

Фото: ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

Встреча соперников проходила в Майами (США) и завершилась вничью — 2:2. Полузащитник «быков» Ленини на 21-й минуте забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. После двух матчей турнира африканская команда имеет в активе два очка и занимает третье место в таблице. В заключительном туре группового этапа сборная Кабо-Верде сыграет 27 июня против Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Кевин Ленини сыграл 27 матчей за «Краснодар» и отметился одним забитым мячом.

Все мгроки РПЛ на чемпионате мира по футболу — в материале «Приоткрытие Америки».

Евгений Леонтьев

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