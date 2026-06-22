Футболист «Краснодара» Кевин Ленини забил гол Уругваю на чемпионате мира

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Кевин Ленини отличился за национальную сборную Кабо-Верде в матче против Уругвая на чемпионате мира, который проводят США, Канада и Мексика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Встреча соперников проходила в Майами (США) и завершилась вничью — 2:2. Полузащитник «быков» Ленини на 21-й минуте забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. После двух матчей турнира африканская команда имеет в активе два очка и занимает третье место в таблице. В заключительном туре группового этапа сборная Кабо-Верде сыграет 27 июня против Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Кевин Ленини сыграл 27 матчей за «Краснодар» и отметился одним забитым мячом.

Все мгроки РПЛ на чемпионате мира по футболу — в материале «Приоткрытие Америки».

Евгений Леонтьев