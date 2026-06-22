В аэропорту Сочи задерживаются около 80 рейсов

В аэропорту Сочи из-за ранее введенных ограничений задерживаются около 80 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В воскресенье, 21 июня, в авиагавани дважды вводили ограничения, которые в сумме действовали 6,5 часа. По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 35 рейсов, 11 из них — с 21 июня. На прилет опаздывает 41 самолет, шесть из них со вчерашнего дня. Кроме того, три рейса перенесли на 23 июня, девять отменили.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о статусе рейсов, правилах переоформления и возврата билетов через официальные каналы авиакомпаний и в кассах бронирования, расположенных в терминале аэропорта.

Ранее сообщалось, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 300 беспилотных летательных аппаратов над 14 регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Смоленскую области, Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Помимо этого, дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Нарушителям грозят штрафы, максимальный из которых составляет 300 тыс. руб. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей не снимать военный и служебный транспорт, объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры.

Мария Удовик