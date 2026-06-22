Более 300 беспилотников ликвидировали силы ПВО за минувшую ночь

В ночь на 22 июня силы противовоздушной обороны ликвидировали 301 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В период с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над 14 регионами страны, среди которых Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ростовская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Смоленская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым. Кроме того, дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в пресс-службе военного ведомства.

На Кубани действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Нарушителям грозят штрафы, самый крупный из них составляет 300 тыс. руб. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей не снимать военный и служебный транспорт, объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры.

«Ъ-Сочи» писал, что в Хостинском районе Сочи обломки украинского дрона упали на проезжую часть, что привело к взрыву и повреждению стекол в автобусе, в котором находились 15 человек. По данным оперштаба, никто не пострадал, на места обнаружения обломков в Сочи и на ФТ «Сириус» выехали оперативные службы.

Мария Удовик