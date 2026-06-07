В Сочи взрывной волной от падения БПЛА выбило стекла в маршуртке
В Хостинском районе Сочи обломки украинского дрона упали на проезжую часть. В результате произошел взрыв, повредившие стекла в автобусе, следовавшем по маршруту. На момент происшествия там находилось 15 человек. Никто не пострадал, говорится в сообщении Оперштаба Краснодарского края.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Уточняется, что поступили заявления об обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов в Сочи и на ФТ «Сириус». На эти места выехали оперативные и специальные службы.
Как ранее писал «Ъ-Сочи», на курорте в воскресенье, 6 июня, была объявлена опасность атаки украинских дронов.