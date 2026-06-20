Ярославская прокуратура хочет ускорить ответы власти участникам СВО

Прокуратура Ярославской области внесла в Ярославскую областную думу проект закона, который меняет правила работы с обращениями в органы власти участников специальной военной операции и членов их семей. Проект опубликован на сайте заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Согласно документу, участники СВО и их близкие могут получить право на первоочередной личный прием в органах власти региона. Кроме того, органы власти будут обязаны в два раза быстрее отвечать этой категории — срок на ответ сократится с 30 до 15 дней.

Изменения предлагается внести в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции». Планируется, что он будет действовать в отношении органов государственной власти Ярославской области, иных государственных органов региона, государственных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций.

Финансовых затрат принятие законопроекта не потребует. В пояснительной записке прокуратура указала, что регионы могут устанавливать свой порядок рассмотрения обращений граждан.

Антон Голицын