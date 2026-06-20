Губернатор утвердил новый проект зон охраны в Ярославле

Губернатор Михаил Евраев подписал постановление об утверждении границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (ОКН) в Ярославле. Опубликован соответствующий документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Указывается, что новый проект был утвержден на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования Министерства культуры России. Постановление вступило в силу с момента опубликования.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что против нового проекта выступили ярославские защитники памятников и архитекторы (ярославские отделения ВООПИиК, ИКОМОС, Союза архитекторов России). Свои доводы они изложили в письме Михаилу Евраеву, а также на общественных обсуждениях по акту историко-культурной экспертизы.

В частности, одним из предложений было «инициировать дополнительную независимую экспертизу проекта» и «приостановить утверждение спорных положений». Однако государственная служба охраны ОКН пояснила, что законодательство не требует проводить дополнительных экспертиз и приостанавливать утверждение проекта, если в нем отсутствуют нарушения законодательства об охране ОКН.

«Решения, предложенные проектом, соответствуют целям сохранения ОКН города Ярославля, о чем имеется соответствующее заключение, выраженное в акте государственной историко-культурной экспертизы»,— приведена позиция службы в сводке предложений по итогам обсуждений.

Одним из спорных положений проекта называлось появление канатной дороги через Которосль с мачтами высотой до 40 м. По мнению участника обсуждений, канатная дорога может нарушить исторические панорамы, в частности, вид на церковь Николы Мокрого. В областной службе уточнили, что планируется разместить три мачтовых сооружения на островах в акватории Которосли. Они «не могут нарушить видовые раскрытия на храм или нанести ущерб панорамам».

«Возможная застройка не участвует в визуальном восприятии доминант комплекса церкви Николы Мокрого. Более того, размещение канатной дороги открывает новые репрезентации исторического центра Ярославля. Перед началом реализации проекта будет осуществляться оценка воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия»,— прокомментировали в службе.

Алла Чижова