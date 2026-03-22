Канатную дорогу в Ярославле запланировали в пойме Которосли

В Ярославле канатная дорога может соединить правый и левый берег Которосли. Такая возможность допускается новым проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (ОКН) города, который получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Акт экспертизы размещен на сайте областной службы охраны ОКН.

Которосль

Всего на территориях города, относящихся к бассейнам видимости исторических зданий, специалистами было выделено шесть единых зон регулирования застройки. Каждая из шести имеет также подзоны и регламентные участки. Одним из таковых стал участок, включающий оба берега и акваторию реки Которосли в районе островов к западу от Московского проспекта. Он установлен для ансамбля Духовной семинарии и церкви Николы Мокрого. В границах этого участка установлены предельные отметки мачтовых сооружений канатной дороги — до 40 метров.

По мнению градозащитницы Ольги Мазановой, дорога может пройти от храма Николы Мокрого до строящегося IT-центра на Московском проспекте. Общественные обсуждения по акту экспертизы уже стартовали и продлятся до 2 апреля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия Ярославля рассматривает вопрос о реализации инвестпроекта по строительству канатной дороги. Уточнялось, что уже разработаны первоначальные варианты трассировки, расположенные в акватории рек Волга и Которосль. 12 марта губернатор Михаил Евраев подчеркивал, что вопрос «упирается в финансирование и поиск инвестора».

Алла Чижова