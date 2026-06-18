На поддержку АПК Кубани направили более 12 млрд рублей

В Краснодарском крае на поддержку агропромышленного комплекса предусмотрено более 12 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на предуборочном совещании.

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По его словам, средства направлены в виде субсидий, грантов и льготного кредитования. Из общего объема 6,4 млрд руб. выделено на поддержку растениеводства. Сохранены меры поддержки производства и реализации зерновых культур, семеноводства, овощеводства, а также закладки садов и виноградников. Отдельно предусмотрены компенсации аграриям северных территорий края, пострадавшим от засухи в прошлом году,— им возмещают часть затрат на закладку урожая текущего сезона.

Поддержка предоставляется малым сельхозпредприятиям. Заявки на получение субсидий принимает региональный минсельхоз. На эти цели по поручению губернатора выделено 150 млн руб.

В администрации региона отмечают, что объемы господдержки агропромышленного комплекса не сокращаются несмотря на экономические условия.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека сообщил, что в 2026 году на развитие мелиоративного комплекса направлено более 555 млн руб., на агрострахование — 411 млн руб. Средства доведены до сельхозпроизводителей.

Дополнительно на садоводство предусмотрено 1,2 млрд руб., на приобретение элитных семян — 405 млн руб., на развитие овощеводства — около 270 млн руб. Финансирование осуществляется в рамках региональных программ поддержки аграрного сектора.

«Ъ-Кубань» писал, что на Кубани к уборке урожая подготовили около 40 тыс. единиц техники, включая 7,8 тыс. комбайнов, которые позволят ежедневно обрабатывать более 100 тыс. га, а хлебоприемные мощности составляют свыше 12,6 млн тонн. Губернатор поручил обеспечить готовность всех элеваторов и сушилок, чтобы избежать потерь при сборе зерновых, сахарной свеклы и других культур.

Мария Удовик