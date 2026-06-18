Кубанские аграрии задействуют 40 тысяч машин в уборочной кампании

В Краснодарском крае к уборочной кампании подготовили около 40 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Готовность агропредприятий к сбору урожая обсудили на краевом совещании в Кубанском государственном аграрном университете, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Аграрии региона планируют приступить к уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур в конце июня. После завершения уборки озимых хозяйства перейдут к сбору сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои и риса.

По словам главы региона, для предотвращения потерь необходимо заранее подготовить технику, сушильное оборудование и элеваторы. На полях региона будут работать не менее 7,8 тыс. комбайнов. По данным краевого министерства сельского хозяйства, это позволит ежедневно обмолачивать свыше 100 тыс. га.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека сообщил, что в регионе к приему зерна подготовили 45 элеваторов с общей емкостью хранения более 4 млн тонн. Еще 8,6 млн тонн урожая способны принять сельхозпредприятия края. Кроме того, в 25 муниципалитетах подготовили 99 зерносушильных комплексов на случай ухудшения погодных условий.

Профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ Валентина Василько отметила, что часть хозяйств увеличила площади ранних и ультраскороспелых сортов после засушливого 2025 года. Это, по ее словам, существенно увеличивает нагрузку на уборочную технику. В случае нехватки машин аграриям рекомендовали обращаться на горячую линию краевого минсельхоза для привлечения дополнительной техники.

Замначальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова сообщила, что во второй половине июня в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра. В июле синоптики прогнозируют засушливую погоду без экстремальной жары, а в августе температура воздуха может достигать 35–39 градусов.

Мария Удовик