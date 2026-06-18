В Краснодаре после столкновения с BMW иномарка врезалась в забор

В Краснодаре сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пересечении улиц Карла Маркса и Калинина. В результате столкновения один из автомобилей выехал за пределы проезжей части и врезался в забор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Полиция Краснодара» Фото: telegram-канал «Полиция Краснодара»

По предварительным данным управления МВД России по Краснодару, авария произошла около 10:00. Автомобиль Kia под управлением 46-летней женщины двигался по улице Карла Маркса со стороны улицы Володи Головатого. На перекрестке водитель не предоставила преимущество в движении автомобилю BMW, за рулем которого находилась 25-летняя девушка.

После столкновения корейскую иномарку отбросило с дороги. Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в ограждение. Оба автомобиля получили механические повреждения.

В полиции уточнили, что в результате аварии пострадавших нет. Медицинская помощь участникам происшествия не потребовалась.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские организовали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители также выясняют точный механизм столкновения и степень вины участников аварии, резюмировали в пресс-службе полиции города.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре днем 2 июня на пересечении улиц Северной и Базовской столкнулись квадроцикл и Lexus: 39-летний водитель квадроцикла выехал на запрещающий сигнал светофора, пострадали он сам и его 35-летняя пассажирка, их госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Мария Удовик