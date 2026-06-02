В ДТП с квадроциклом в Краснодаре пострадали 2 человека
В Краснодаре два человека пострадали в результате ДТП с участием квадроцикла и легкового автомобиля. Авария произошла днем 2 июня на пересечении улиц Северной и Базовской, передает пресс-служба городского УМВД.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным полиции, 39-летний водитель четырехколесного квадроцикла двигался по улице Северной со стороны улицы Леваневского и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем Lexus под управлением 57-летней женщины, следовавшим по улице Базовской в направлении улицы Володи Головатого.
В результате аварии травмы получили водитель квадроцикла и его 35-летняя пассажирка. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.