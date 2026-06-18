Практическая сессия от ПСБ в Ярославле по выходу на зарубежные рынки

25 июня в 18:30 предпринимательское сообщество «Ставка на дело» банка ПСБ в Ярославле проведет бизнес-вечер, посвященный актуальным вопросам экспорта, импорта и внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Стать участниками мероприятия могут владельцы бизнеса, управляющие и руководители компаний, планирующих или уже ведущих внешнеэкономическую деятельность.

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Участников ждут экспертные выступления и интенсивная практическая сессия, где можно будет выбрать приоритетную для ведения бизнеса страну-партнера и получить профессиональную обратную связь и готовые инструменты для решения задач ВЭД с учетом специфики своего дела.

Среди ключевых спикеров:

Елена Шифрина – основательница и CEO компании BioFoodLab (бренды Bite и Bitey), лауреат отраслевых премий, которая выступит с докладом «Международные рынки: тренды, риски, возможности на примере бренда Bite».

Бронислав Трембицкий – руководитель по развитию направления внешнеэкономической деятельности ПСБ, который расскажет о практических инструментах ВЭД для малого и среднего бизнеса.

Анна Можейко – модератор и ведущая практической сессии, заместитель управляющего по развитию малого и среднего предпринимательства Ярославского филиала ПСБ.

«Предпринимательское сообщество “Ставка на дело” при поддержке ПСБ запускает в Ярославле новый формат регулярных бизнес-вечеров, создающих возможности для живого диалога предпринимателей региона с федеральными экспертами, обмена опытом и получения конкретных инструментов для развития бизнеса на внешних рынках. Мы разработали удобный практический формат, где предприниматели получают не общие тезисы, а конкретные решения и контакты, которые помогают масштабировать бизнес за пределы страны. И 25 июня “Ставка на дело” ждет всех желающих на первый бизнес-вечер. Регистрация уже открыта, количество мест ограничено, чтобы каждый участник ушел с мероприятия с персональным планом действий, а не только с приятными впечатлениями»,— отметил Алексей Богачев, управляющий Ярославским филиалом ПСБ.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти обязательную регистрацию в сообществе «Ставка на дело» через бота в Telegram или Max.

После того как заявку одобрят, нужно записаться на мероприятие в разделе меню «Календарь».

Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено.

Дата и время: 25 июня 2026 года, начало в 18:30.

Место проведения: ресторан «Бирукка» (Ярославль, пл. Волкова, д. 3, этаж 3).

«Ставка на дело» — сообщество для предпринимателей Ярославской области, созданное банком ПСБ. Проект нацелен на создание практической рабочей среды для обучения, обмена опытом и развития бизнеса. Основные принципы: прикладной подход, при котором каждое мероприятие решает реальные бизнес-задачи, а также поддержка ответственного и системного роста региональной экосистемы малого и среднего бизнеса. 18+

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