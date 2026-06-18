В Ярославле сняли ограничения на выезде из города

Снято ограничение движения автотранспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, вводившееся в связи с беспилотной опасностью утром 18 июня. Об этом сообщил канал РСЧС в «Максе».

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром в регионе вводилась сначала ракетная, а затем беспилотная опасность. Губернатор сообщал об атаке беспилотников.

Оба раза перекрывался выезд из города в сторону Москвы. По данным камер видеонаблюдения, затруднений движения на перекрестке Московского проспекта с окружной дорогой в настоящее время нет. С утра закрыт ярославский аэропорт. Официальная информация о последствиях атак пока не публиковалась.

Антон Голицын