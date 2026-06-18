Ярославскую область атаковали БПЛА

Ярославская область подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе» в 8:06.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок»,— сообщил Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 5:34 в регионе была объявлена ракетная опасность, также перекрывался выезд из города. Режим ракетной опасности был снят в 6:21. Для полетов закрыт аэропорт Ярославля.

Антон Голицын