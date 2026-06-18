В Ярославской области утром объявляли ракетную опасность

В Ярославской области рано утром 18 июня была объявлена ракетная опасность. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе» в 5:34.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Подразделения Минобороны и силовых ведомств вели работу по отражению атаки. В целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

В 6:21 губернатор объявил отбой сигнала «Ракетная опасность». Движение транспорта на выезде из областного центра было восстановлено.

«Угроза беспилотной опасности сохраняется. Ждите сигнала "Отбой беспилотной опасности"»,— сообщил Михаил Евраев.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля (Туношна). Об этом Росавиация сообщила в своем канале в «Максе» в 5:32.

Антон Голицын