Средняя цена авто с пробегом в Краснодарском крае достигла 1,57 млн рублей

В период с января по май 2026 года количество просмотров объявлений о продаже подержанных автомобилей в Краснодарском крае выросло на 12%. Средняя цена машины с пробегом достигла 1,57 млн руб., увеличившись на 6% с начала года, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Объем предложения на вторичном рынке в мае сократился на 1,4% по сравнению с январем. Средний возраст продаваемого автомобиля — 13,5 лет, пробег — 170 тыс. км. Четверть объявлений (26%) приходится на ценовой сегмент 800 тыс. — 1,5 млн руб. Еще 22% просмотров сосредоточены в диапазоне 1,5–3 млн руб.

Наибольший интерес у покупателей вызывают Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Priora и Toyota Camry. Доля китайских брендов среди машин не старше 15 лет за пять месяцев выросла с 7 до 8%.

«Ъ-Кубань» писал, что по итогам апреля 2026 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Краснодарском крае сохранилась на уровне марта и составила 1,99 млн руб. В апреле на вторичном авторынке впервые с ноября 2025 года зафиксировали рост предложения со стороны дилеров — на 8% месяц к месяцу. При этом общее число активных объявлений увеличилось лишь на 1%.

Алина Зорина