В Ярославле женщина попыталась поджечь отделения банков

В Ярославле 17 июня полиция задержала женщину, пытавшуюся поджечь отделения банков с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В полицию поступил ряд сообщений о происшествиях в отделениях банков в разных районах города Ярославля. По имевшейся информации, неизвестная женщина, находясь в помещениях кредитных организаций, намеревалась поджечь принесенную с собой жидкость»,— сообщили в УМВД.

На места инцидентов прибыли следственно-оперативные группы для розыска подозреваемой и осмотра обстановки. Подозреваемая была найдена возле одного из банковских отделений, ее личность установлена. По предварительным данным, пострадавших в результате действий гражданки нет.

Сейчас правоохранители выясняют мотивы поступка задержанной и проводят процессуальные проверки по всем фактам происшествий. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о возгорании 17 июня в отделении Сбербанка на Советской, 34.

Антон Голицын