В Ярославле в офисе Сбербанка произошло возгорание

В Ярославле 17 июня в офисе отделения банка произошло возгорание. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Соответствующее сообщение поступило в дежурную часть полиции. На место прибыли сотрудники ведомства. «Из помещения эвакуированы сотрудники организации и посетители. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются»,— прокомментировали в УМВД.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в ГУ МЧС по Ярославской области, сотрудники МЧС выезжали в отделение банка по адресу улица Советская, 34 по сообщению о задымлении.

«На место вызова было направлено 14 человек личного состава и 4 единицы техники МЧС России. Из здания эвакуировано около 200 человек. Все обстоятельства выясняют дознаватели МЧС России»,— прокомментировали в ГУ МЧС.

В соцсетях очевидцы пишут, что загорелась коробка с фейерверками, которую в офисе оставил неизвестный. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Алла Чижова