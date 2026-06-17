Крайсуд рассмотрит жалобу на решение о национализации коттеджей в поселке «Маяк»

Представителем ответчиков по делу о национализации земель и коттеджей в элитном поселке «Маяк» в Кабардинке подана апелляционная жалоба на решение Геленджикского городского суда, следует из карточки дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев Фото: Олег Исаев

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 6 мая 2026 года Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Краснодарского края об истребовании в пользу Российской Федерации земельного участка, на котором расположен коттеджный поселок «Маяк». Суд признал возведенные на территории объекта капитальные строения самовольными постройками и постановил обратить их в собственность государства.

Ответчиками по делу выступали 48 физических лиц, включая бывшего главу Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко, а также союз по управлению имуществом «Поселок Маяк». Согласно решению суда, земельные участки истребованы у 20 владельцев. Кроме того, с десяти организаторов проекта солидарно взыскано около 2 млрд руб. в счет возмещения ущерба за выбытие из федеральной собственности порядка 40 участков и еще около 1 млрд руб. за вред, причиненный почвам.

Основанием для иска прокуратуры послужили результаты проверки, установившие, что спорная территория расположена во второй зоне округа горно-санитарной охраны курорта — особо охраняемой территории федерального значения, не подлежавшей приватизации. По данным надзорного ведомства, участок изначально принадлежал государству и входил в состав профсоюзной турбазы «Маяк», которая в 1992 году была незаконно передана геленджикскому подразделению Федерации независимых профсоюзов России. Впоследствии база была акционирована, а ее территория разделена на участки под индивидуальное жилищное строительство.

Ответчики, в свою очередь, настаивали на законности совершенных сделок, ссылаясь на добросовестность приобретения и данные государственных реестров, а также заявляли о пропуске срока исковой давности. Однако суд эти доводы отклонил.

Наталья Решетняк