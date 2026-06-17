В Славянском районе часть трассы А-289 временно сделали бесплатной

В Славянском районе Краснодарского края временно сделали бесплатным проезд по участку трассы А-289. Такое решение приняли на период ремонта моста возле СНТ «Заря». Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее движение по мосту через реку Протока, который связывает Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк, временно перекрыли. Ограничения ввели на время проведения ремонтных работ.

На период закрытия моста водителям предложили использовать альтернативные маршруты. Объезд организовали через хутор Трудобеликовский и хутор Тиховский, а также по трассе А-289 Краснодар—Славянск-на-Кубани—Темрюк с выездом на автодорогу А-290 Новороссийск—Керчь. Еще один маршрут проходит через Славянск-на-Кубани и хутор Прикубанский.

В ЕДДС уточнили, что временно бесплатным сделали только участок трассы, который используется для объезда закрытого моста. Проезд через хутор Чигрина позволяет выехать на платную дорогу и затем вернуться на старую трассу в районе хутора Прикубанского.

При этом дальнейшее движение по трассе А-289 осуществляется на платной основе. Бесплатным остается исключительно участок, который используется для объезда перекрытого моста возле СНТ «Заря».

Власти просят водителей учитывать изменения схемы движения при планировании маршрутов и соблюдать требования временной организации дорожного движения в районе проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Крымском районе Краснодарского края увеличилась площадь затопления после прорана дамбы на реке Кубань. В зоне подтопления оказались более 10 тыс. гектаров территории. Из хутора Западного и СНТ «Йодник» жителей эвакуировали, также подготовку к эвакуации проводят в хуторе Урма и селе Гвардейском.

Мария Удовик