Субсидии на содержание дорог в муниципалитетах Кубани увеличат до 11,3 млрд рублей

В 2026 году субсидии на содержание дорог в муниципалитетах Краснодарского края увеличат до 11,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, распределять средства необходимо будет исходя из потребностей в конкретном городе и районе региона. Для поддержания дорог необходимо вовремя проводить ямочный ремонт, не доводя до состояния, когда требуются капитальные работы.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко заявил, что в 2024 году сумма субсидии составляла 5,3 млрд руб., в 2025 — 9,7 млрд руб., в 2026 году — уже 11,3 млрд руб. Общий объем дорожного фонда в текущем году составляет 64 млрд руб.

По данным администрации региона, субсидии формируются из средств транспортного налога. Со следующего года его планируют доводить напрямую муниципальным образованиям. Подобный порядок поможет исключить бюрократические проволочки и длительные отборы. Инициативу регионального минтранса поддержали в ЗСК.

Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов уделить внимание наиболее проблемным участкам. Например, в Армавире жители просят отремонтировать дорогу на улице Калинина, в Каневском районе — в станице Новоминской. Также в Туапсе из-за износа дороги на улице Весенней туда перестал заезжать пассажирский автобус.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что подрядная организация проводит ямочный ремонт. После завершения работ движение общественного транспорта возобновят.

Алина Зорина