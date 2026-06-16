Правительство Ярославской области заявило о безопасности «нефтяного дождя»

В Ярославской области «нефтяной дождь», вызванный возгоранием резервуара с топливом после атаки БПЛА, не представляет угрозы для растений и сельского хозяйства. Об этом сообщили в правительстве области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что осадки прошли 14 июня. Они были зафиксированы в Рыбинском, Некоузском, Брейтовском и Мышкинском округах. Как отметила зампред областного правительства Татьяна Потемкина, осадки не опасны.

«Образовавшиеся осадки в виде сажи не представляют угрозы для растений и сельского хозяйства. Принимаются исчерпывающие меры для локализации и полной ликвидации последствий инцидента в кратчайшие сроки»,— прокомментировала госпожа Потемкина.

В правительстве области привели мнение заведующего лабораторией физиологии и токсикологии водных животных Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН Григория Чуйко. Он пояснил, что в результате исследований установлено: осадки состоят из мелкодисперсных частичек сажи без значительных примесей мазута и не несут опасности для здоровья людей, животных и урожая, в том числе лесных ягод и грибов.

«Если это одноразовое явление и в таком количестве, как у нас, это неопасно. Дождь пройдет, все смоет, и не будет ничего. Мы, чтобы развеять сомнения, взяли на анализ для оценки токсичности воду в пруду в поселке Борок, куда тоже попала сажа. Отмечу: критического воздействия на рыб, зоопланктона и водные растения во время взятия проб не наблюдалось. Также взяли смывы с крыши из бочек, куда сливается вода. На следующей неделе результаты будут готовы, и мы сообщим о них дополнительно. Если они покажут отсутствие токсического эффекта (я думаю, так и будет), то в более глубоком химическом анализе нет необходимости»,— прокомментировал господин Чуйко.

При этом эксперт рекомендовал тщательно мыть фрукты, овощи и зелень перед едой, а при обнаружении в воздухе повышенного содержания взвеси — использовать защитные маски.

Алла Чижова