В Геленджике временно ограничили работу аэропорта

В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также вводили в аэропортах Сочи и Краснодара. В Росавиации поясняли, что меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

В аэропорту Сочи службы воздушной гавани продолжили работу в условиях ограничений. Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании через онлайн-табло, сайты авиакомпаний и официальные информационные каналы аэропорта.

В настоящее время аэропорт Геленджика продолжает работу с учетом действующих ограничительных мер. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков и через официальные сервисы аэропортов.

«Ъ-Кубань» писал, что с 15 июня между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили прямой ежедневный автобусный маршрут №565 на летний период: отправление из Краснодара в 08:00 с прибытием в 12:00, обратно — в 14:30 и 18:15 соответственно. Билеты можно купить онлайн или при посадке, а расписание согласовано с авиарейсами обоих аэропортов.

Мария Удовик