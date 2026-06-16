Между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили прямой автобус

С 15 июня между аэропортами Краснодара и Геленджика начало курсировать прямое автобусное сообщение. Рейсы выполняются ежедневно в летний период, сообщили в пресс-службе авиагавани Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Автобус №565 отправляется из аэропорта Краснодара в 08:00 и прибывает в Геленджик в 12:00. Обратный рейс выезжает из аэропорта Геленджика в 14:30 и прибывает в Краснодар в 18:15.

Расписание составлено с учетом расписания авиарейсов в обоих аэропортах. Билеты доступны для покупки онлайн, а также при посадке в автобус.

Алина Зорина